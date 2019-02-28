Fenerbahçe finalde!
28 Şubat 2019, Perşembe
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finalde!

Fenerbahçe finalde!

Basketbolda yarı finalinde , 'u 60-36 yenerek finalde BOTAŞ'ın rakibi oldu.

ile BOTAŞ arasındaki final maçı, 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te Şanlıurfa 11 Nisan Salonu'nda oynanacak.

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Önder Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İzel Deniz Pehlivan

: Asena Yalçın 3, Melis Talay 2, Petronyte 12, Sasa Cado 9, Walker 9, Burcu Çiğil, Anderson 1

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Verameyenka 6, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini, Hartley 16, Ayşe Cora, Stokes 17, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek 4, Özge Yavaş

1. Periyot: 5-9

Devre: 19-21

3. Periyot: 30-42

  1. 28.02.2019
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