BOTAŞ Kadınlar Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Çukurova Basketbol'u 66-63'lük skorla mağlup eden BOTAŞ, finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Çukurova Basketbol'dan Alina Iagupova oldu.
Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) -
SALON: 11 Nisan Spor
HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz, Tolga Edis
ÇUKUROVA BASKETBOL: Alina Iagupova 20, Pelin Bilgiç 7, Kelsey Bone 10, Sevgi Uzun 5, Astou Ndour 11, Chelsea Gray 7, Şaziye İvegin 3, Meltem Avcı, Öykü Taşkın, Sera Özelçi
BOTAŞ: Elizabeth Williams 8, Olcay Çakır Turgut 10, Monica Cuic 16, Büşra Akbaş 7, Tijana Krivacevic 3, Melis Gülcan 16, Kübra Erat 6, Erdenay Topçu, Sehernaz Çidal, Aylin Darinç
- 28.02.2019
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Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
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SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
Yorum
Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
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Adı Galatasaray'la anılıyordu! Kadro dışı bırakıldı
Toplam 2
Yorum
GERÇEK Neden her sene önemli maçlarda GS karşı takımın iyi futbolcusuna transfer teklif eder !! araştıran var mı ?
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