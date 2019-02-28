BOTAŞ Kadınlar Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
28 Şubat 2019, Perşembe
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BOTAŞ 'nda finale yükseldi

BOTAŞ Kadınlar Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

yarı finalinde 'u 66-63'lük skorla mağlup eden BOTAŞ, finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Çukurova Basketbol'dan oldu.

Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / ,(DHA) -
SALON: 11 Nisan Spor
HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz, Tolga Edis
: 20, Pelin Bilgiç 7, 10, Sevgi Uzun 5, 11, Gray 7, Şaziye İvegin 3, Meltem Avcı, Öykü Taşkın, Sera Özelçi
BOTAŞ: Elizabeth Williams 8, Olcay Çakır Turgut 10, Monica Cuic 16, Büşra Akbaş 7, Tijana Krivacevic 3, Melis Gülcan 16, Kübra Erat 6, Erdenay Topçu, Sehernaz Çidal, Aylin Darinç

  1. 28.02.2019
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