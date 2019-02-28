Bilecik Belediye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükseldi
28 Şubat 2019, Perşembe
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Bilecik Belediye 'ne yükseldi

Bilecik Belediye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükseldi

Bilecik 'nde şampiyon alan Takımı, 'ne yükseldi.

4 takımın yer aldığı 'nde şampiyon alan takımı 'ne yükselmeye hak kazandı. Bilecik'in dışından herhangi bir oyuncu bulunmayan takım ligde yer alan Bozüyük takımlarını 50-59, 92-43 skorlarla yenerken, Bilecik katılan diğer takımı 85-40 skorla yendi. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükselmeyi hak eden takım 1 Mart gününe kadar 20 bin TL olan katılım bedelini yatırılmazsa takımın bir üst lige yükselme hakkı yanacak.

Öte yandan bu güne kadar kulübün herhangi bir başvuru yapmadığı öğrenilirken, oyuncu velileri takıma sahip çıkılmasını ve çocukların Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde Bilecik temsil etmelerini istediler.

  1. 28.02.2019
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