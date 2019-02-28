Anadolu Efes'in 2019-2020 sezonu erken kombine satışı başladı
28 Şubat 2019, Perşembe
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'in 2019-2020 sezonu erken kombine satışı başladı

Anadolu Efes'in 2019-2020 sezonu erken kombine satışı başladı

'in 2019-2020 sezonunda Euroleague ve iç saha maçları için geçerli olacak olacak kombinelerinin erken satışı başladı


Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlarında seyircilerine basketboldan fazlasını sunan Spor Kulübü'nün 2019 - 2020 sezonu kombine erken satış dönemi başladı. 1 Temmuz'a kadar sürecek olan erken satış döneminde kombinelerini hızlı hücum yaparak alan taraftarlara ise tişört hediye edilecek. Fan Club üyelerinin yüzde 20 indirimle satın alabilecek. Kombinelerinin fiyatları ise 380 TL'den başlıyor. 2019-2020 sezonu kombineleri; Euroleague ve iç saha maçları için geçerli olacak.
Anadolu Efes Spor Kulübü'nün kombine seçenekleri ise şu şekilde:

Kategori Kombine Fiyatı Yüzde 20 İndirimli Fiyat
P1 6.000 TL 4.800 TL
P2 4.700 TL 3.760 TL
S1 3.000 TL 2.400 TL
S2 1.850 TL 1.480 TL
T1 975 TL 780 TL
T2 650 TL 520 TL
T3 475 TL 380 TL

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  1. 28.02.2019
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