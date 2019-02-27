Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller tamamlandı
Yarı finalde yarın Çukurova Basketbol-BOTAŞ ve Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe maçları yapılacak
Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58; Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66; Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 ve Fenerbahçe de derbide Galatasaray'ı 71-56 yenerek yarı finale yükseldi.
Yarın yapılacak yarı final maçlarında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, saat 17.00'de; Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe ise saat 19.30'da karşılaşacak.
Final maçı ise 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.
- 28.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
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Gakkoş23 Yav he he Varrr geldi böyle oldu
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
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Aslan avcısı Doğru. Helal Hatayspor'a
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
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osman fenerli Artık futbol sahada oynanmıyor. Geçmişler ekran başına istedikleri takıma penaltı, gol üretiyorlar. Çok yazık
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