Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller tamamlandı
27 Şubat 2019, Çarşamba
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'nda çeyrek finaller tamamlandı

Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller tamamlandı

Yarı finalde yarın Çukurova -BOTAŞ ve - maçları yapılacak

11 Nisan Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58; Çukurova , 'ı 77-66; , Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 ve de derbide 'ı 71-56 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarın yapılacak yarı final maçlarında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, saat 17.00'de; Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe ise saat 19.30'da karşılaşacak.

Final maçı ise 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.

  1. 28.02.2019
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