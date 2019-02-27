Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller tamamlandı

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58; Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66; Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 ve Fenerbahçe de derbide Galatasaray'ı 71-56 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarın yapılacak yarı final maçlarında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, saat 17.00'de; Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe ise saat 19.30'da karşılaşacak.

Final maçı ise 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.