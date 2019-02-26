Avrupa'da Türk gecesi
26 Şubat 2019, Salı
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Avrupa'da Türk gecesi

Avrupa'da Türk gecesi

Temsilcilerimiz bugün voleybolda parkeye çıkacak.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Kupası yarı final ilk maçında Rusya temsilcisi Kuzbass'la deplasmanda karşılaşacak. Maç 15.00'te başlayacak.

Fenerbahçe Opet Takımı da CEV E Grubu son hafta maçında saat 21.00'de Romanya ekibi CSM Bükreş karşısına çıkacak. Eczacıbaşı VitrA ise 17.00'de Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı konuk edecek. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı da saat 19.00'da CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Fransız BEZIERS'i ağırlayacak.

KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA..

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Avrupa Elemeleri 2. tur 6. hafta maçında konuk olduğu İspanya'ya 74-58 yenilirken, grupta 2. olarak Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart Cuma günü Arnavutluk ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemesi maçının biletleri satışa sunuldu. Fiyatlar 50 TL olarak belirlendi.

Başkanı , 'nin sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacaklarını belirtti ve "Ribery, durmanın çok zor olduğunu düşünüyor ama kararımız kesin" dedi.

  1. 26.2.2019
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