Cedi’den 19 sayı geldi
NBA'de Cedi Osman'lı Cleveland, evinde Phoenix'i 111-98 mağlup etti.
NBA'de Cedi Osman'lı Cleveland, evinde Phoenix'i 111-98 mağlup etti. Cedi 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Diğer toplu sonuçlar şöyle: 76ers-Miami 106-102, Nets- Portland 99-113, Milwaukee-Boston 98-97, Golden State-Sacramento 125-123, Lakers-Houston 111-106.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Cedi’den 19 sayı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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