Cedi’den 19 sayı geldi – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Cedi’den 19 sayı geldi

Cedi’den 19 sayı geldi

Cedi’den 19 sayı geldi

'de 'lı Cleveland, evinde Phoenix'i mağlup etti.

'de 'lı Cleveland, evinde Phoenix'i mağlup etti. Cedi 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Diğer toplu sonuçlar şöyle: 76ers-Miami 106-102, Nets- Portland 99-113, Milwaukee-Boston 98-97, Golden State-Sacramento 125-123, Lakers-Houston 111-106.

  1. 23.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cedi’den 19 sayı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN