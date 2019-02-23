Cedi’den 19 sayı geldi

NBA'de Cedi Osman'lı Cleveland, evinde Phoenix'i 111-98 mağlup etti. Cedi 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Diğer toplu sonuçlar şöyle: 76ers-Miami 106-102, Nets- Portland 99-113, Milwaukee-Boston 98-97, Golden State-Sacramento 125-123, Lakers-Houston 111-106.