Bellona Kayseri Basketbol seriyi sürdürmek istiyor
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Bellona Basketbol seriyi sürdürmek istiyor

Bellona Kayseri Basketbol seriyi sürdürmek istiyor

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Basketbol takımı ligin 20.haftasında deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Son oynadığı 2 maçta aldığı galibiyetler alarak eski günlere dönen Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda oynayacağı maçını kazanarak bu sezon üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Ligin 19.haftasında evinde oynadığı maçta Canik Belediyespor'u 106-81 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Galatasaray maçı hazırlıklarına başantrenör nezaretinde Kadir Has Kongre Merkezi ve sürdüren Sarı-Kırmızılılarda keyifler yerinde. 25 puanla 11.sırada yer alan Bellona Basketbol ligde kalan maçlarda alacağı puanlar ile ligdeki yerini belirleyecek. Cumartesi günü son antrenmanını yaptıktan sonra 'a gidecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

24 Şubat Pazar günü İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonunda oynanacak olan Galatasaray- maçı saat 14.00'de başlayacak.

  1. 20.2.2019 11:04
  2. Güncelleme: 20.2.2019 14:31
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