Bellona Kayseri Basketbol seriyi sürdürmek istiyor
Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin 20.haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Son oynadığı 2 maçta aldığı galibiyetler alarak eski günlere dönen Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçını kazanarak bu sezon üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Ligin 19.haftasında evinde oynadığı maçta Canik Belediyespor'u 106-81 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Galatasaray maçı hazırlıklarına başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonunda sürdüren Sarı-Kırmızılılarda keyifler yerinde. 25 puanla 11.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol ligde kalan maçlarda alacağı puanlar ile ligdeki yerini belirleyecek. Cumartesi günü son antrenmanını yaptıktan sonra İstanbul'a gidecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından maç saatini beklemeye başlayacak.
24 Şubat Pazar günü İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonunda oynanacak olan Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol maçı saat 14.00'de başlayacak.
- 20.2.2019 11:04
- Güncelleme: 20.2.2019 14:31
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2 farklı tablo sergilendi
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu takım çift forveti kaldırmıyor hocam zaten ön liberosuz oynuyoruz bari orta sahayı kalabalık tutalım ?
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Özel terapi
Toplam 1
Yorum
baksoy Adam formsuzsa oynatma be hocam yok başka futbolcu ?
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Rodallega ayrılabilir
Toplam 3
Yorum
baksoy Yola açık olsun bu takımdan ne efsaneler gitmedi ki RODELLEGA ' nın gitmesine üzülelim ? Adam 6 penaltı atmış üçünü kaçırmış 7. sini atmak i
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