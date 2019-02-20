Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor
Anadolu Efes, 23. haftada yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek - Darüşşafaka Tekfen, 22 Şubat Cuma günü, çeyrek finali garantileyen lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 23. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın ve 22 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.
Şu ana kadar çıktığı 22 maçta 14 galibiyet alan 4. sıradaki Anadolu Efes, yarın sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.
İddiası bulunmayan, 3 galibiyete sahip Darüşşafaka Tekfen, 19 galibiyetle çeyrek finali garantileyen tek takım konumundaki lider Fenerbahçe Beko'yu cuma günü ağırlayacak. İki Türk takımı arasındaki mücadele, Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
YARIN:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)
20.30 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya)
22 ŞUBAT CUMA:
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ)
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
- 20.2.2019 09:58
- Güncelleme: 20.2.2019 10:19
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"Sen de git PFDK"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Onlar istiyorlar ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.Yok öyle birşey.Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır
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Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı
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Yorum
Wilson Biliç kardeşi menejer 10 katı para verdirip ahbab çavuş hikayeleri çok konuşuldu hoca alırken dikkatli olun transfer çoğu sakat maçta sakat
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Tolgay'a dürümlü protesto
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Yorum
kg onu protesto etmek değer katar hiç oralı olmamak hatta alkışlamak lazım Beşiktaştan ayrıldığı için
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