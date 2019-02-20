Basketbol: THY Avrupa Ligi
20 Şubat 2019, Çarşamba
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'u ağırlıyor

Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor

, 23. haftada yarın ekibi 'u konuk edecek - , Cuma günü, garantileyen lider 'yu ağırlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'nde heyecan, 23. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri , ve 'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın ve Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

Şu ana kadar çıktığı 22 maçta 14 galibiyet alan 4. sıradaki Anadolu Efes, yarın sahasında ekibi ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.

İddiası bulunmayan, 3 galibiyete sahip Darüşşafaka Tekfen, 19 galibiyetle garantileyen tek takım konumundaki lider Fenerbahçe Beko'yu cuma günü ağırlayacak. İki Türk takımı arasındaki mücadele, Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

20.00 CSKA Moskova () - Herbalife Gran Canaria ()

20.30 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya)

22 ŞUBAT CUMA:

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya)

23.00 (İspanya) - (Almanya)

  1. 20.2.2019 09:58
  2. Güncelleme: 20.2.2019 10:19
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