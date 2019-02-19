FIBA Dünya Kupası eşleşmelerini Kobe Bryant belirleyecek
19 Şubat 2019, Salı
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FIBA eşleşmelerini belirleyecek

FIBA Dünya Kupası eşleşmelerini Kobe Bryant belirleyecek

'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA 'nın kuralarını, dünyaca ünlü eski 'li basketbolcu çekecek.

Uluslararası Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, A Milli Basketbol Takımı'nın katılmayı garantilediği 'nın kura çekimi, 'in Shenzhen kentinde 16 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Organizasyonun global elçisi eski yıldız basketbolcu 'ın kura çekimini gerçekleştireceği etkinlikte, 'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jason Derulo ise popüler şarkılarını söyleyecek.

Shenzhen Bay Arena'da ilk kez halka açık olarak düzenlenecek organizasyonda, FIBA Dünya Kupası'nın ilk global elçisi Çinli eski yıldız basketbolcu Yao Ming de yer alacak.

İlk defa 32 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na 'nin yanı sıra Angola, Nijerya, Tunus, Arjantin, , ABD, Venezuela, , Kore, , Çekya, Fransa, , , Litvanya, ve turnuvaya ev sahipliği yapacak Çin katılmayı garantiledi. Organizasyona katılmaya hak kazanacak diğer 14 ülke, 21-26 Şubat tarihleri arasında oynanacak eleme maçlarının ardından belli olacak.

  1. 19.2.2019 21:55
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