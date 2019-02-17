Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu, 34'üncü Erkekler Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımlarken, mesajda şu ifadeler yer aldı:

"34'üncü Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, basketbolseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattı. Her iki takım da son dakikaya kadar ter dökerek başarılı bir mücadele örneği sergiledi. Rakibini 80-70 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini gönülden tebrik ediyorum. Sahada fair play ruhunu göstererek bizlere unutulmaz bir final maçı yaşatan her iki takıma da teşekkür ediyor, bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum."