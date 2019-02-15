Dünya'nın sporu! (14.02.19)

UEFA OFSAYTI TWEETLE ANLATTI



Devler Ligi'nde Ajax'ın, R. Madrid'e 2-1 yenildiği maçta Hollanda ekibi Tagliafico ile öne geçmiş, gol VAR'la iptal edilmişti. UEFA, kararı Twitter'dan açıkladı. Ajax'tan Tadic'in hem ofsaytta olduğu hem de faul yaptığını anlatıldı.



KART SORUŞTURMASI



Real Madrid'in Ajax'ı 2-1 yendiği maçın 89. dakikasında Sergio Ramos sarı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düşmüştü. Ramos'un takım 2-1 öne geçtikten sonra kulübeye "Kart göreyim mi?" diye sorduğu ortaya çıktı. UEFA Ramos'a soruşturma açtı ve yeni bir ceza gelecek.



HATAY MAĞLUP: 52-64



Hatay BŞB Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 13. maçında konuk olduğu Macaristan ekibi Sopron Basket'e 64-52 yenildi. Hatay BŞB, 8. kez yenildi, Sopron Basket ise çeyrek final i garantiledi.



155 MİLYONA KAPATAMADI



Atletico Madrid, Arda Turan'ı 2011'de Galatasaray'dan 13 milyon euro'ya almış, 2015'te Barcelona'ya 32 milyon euro'ya satmıştı. Atletico'da 178 maça çıkan ve 1 La Liga şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi finali gören Arda'nın boşluğu 155 milyon euro'ya dolmadı. Atletico Lemar'a 70, Jota'ya 7.2, Carrasco'ya 17.2, Gaitan'a 25 ve Vitolo'ya 36 milyon euro ödese de Arda'dan aldığı katkıyı bu isimlerden alamadı.



MOU'YA REKOR TAZMİNAT



Manchester United Kulübü, Aralık 2018'de görevine son verilen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat ödendiğini açıkladı. Bu rakamın 15 milyonluk kısmı Mou'ya gitti.



ANLAMLI HAREKET



U17 Milli Futbol Takımı'nın Riva'da Hırvatistan ile yaptığı hazırlık maçında bir fair-play örneği yaşandı. Fair-play gereği topu karşı takıma vermek isteyen Muhammet Emin Sarıkaya'nın pası ağlarla buluştu. Ardından Türk kaleci Murat Akşit kendi kalesine gol attı. Maç 1-1 sona erdi.