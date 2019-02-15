Dünya'nın sporu! (14.02.19)
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Dünya'nın sporu! (14.02.19)

Dünya'nın sporu! (14.02.19)

Dünya'nın sporu! (14.02.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

UEFA OFSAYTI TWEETLE ANLATTI

Devler Ligi'nde Ajax'ın, R. Madrid'e 2-1 yenildiği maçta Hollanda ekibi Tagliafico ile öne geçmiş, gol VAR'la iptal edilmişti. UEFA, kararı Twitter'dan açıkladı. Ajax'tan Tadic'in hem ofsaytta olduğu hem de faul yaptığını anlatıldı.

KART SORUŞTURMASI

'in Ajax'ı 2-1 yendiği maçın 89. dakikasında sarı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düşmüştü. Ramos'un takım 2-1 öne geçtikten sonra kulübeye "Kart göreyim mi?" diye sorduğu ortaya çıktı. UEFA Ramos'a soruşturma açtı ve yeni bir ceza gelecek.

HATAY MAĞLUP: 52-64

Hatay BŞB Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 13. maçında konuk olduğu Macaristan ekibi Sopron Basket'e 64-52 yenildi. Hatay BŞB, 8. kez yenildi, Sopron Basket ise çeyrek final i garantiledi.

155 MİLYONA KAPATAMADI

, 'ı 2011'de Galatasaray'dan 13 milyon euro'ya almış, 2015'te Barcelona'ya 32 milyon euro'ya satmıştı. Atletico'da 178 maça çıkan ve 1 şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi finali gören Arda'nın boşluğu 155 milyon euro'ya dolmadı. Atletico Lemar'a 70, Jota'ya 7.2, Carrasco'ya 17.2, Gaitan'a 25 ve Vitolo'ya 36 milyon euro ödese de Arda'dan aldığı katkıyı bu isimlerden alamadı.

MOU'YA REKOR TAZMİNAT

Kulübü, Aralık 2018'de görevine son verilen Portekizli teknik direktör ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat ödendiğini açıkladı. Bu rakamın 15 milyonluk kısmı Mou'ya gitti.


ANLAMLI HAREKET

U17 Milli Futbol Takımı'nın Riva'da Hırvatistan ile yaptığı hazırlık maçında bir fair-play örneği yaşandı. Fair-play gereği topu karşı takıma vermek isteyen Muhammet Emin Sarıkaya'nın pası ağlarla buluştu. Ardından Türk kaleci Murat Akşit kendi kalesine gol attı. Maç 1-1 sona erdi.

  1. 15.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünya'nın sporu! (14.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN