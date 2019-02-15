Anadolu Efes zorlanmadı
Erkekler Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes, Gaziantep’i 73-59 yenerek yarı finale yükseldi.
Micic'in 3 sayılık basketiyle başladı. Lacivert-beyazlılar, hücumda ve savunmada iyi bir performans sergileyince farkı 15 sayıya kadar (65-50) çıkardı. Müsabakanın bitimine 2 dakika kala 69-57 üstünlüğü yakalayan A. Efes, maçtan 73-59 galip ayrıldı.
Ankara'da yapılan Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u yenerek yarı finale çıktı. İlk çeyreğe hızlı başlayan Gaziantep Basket, 19-16 önde kapattı. Anadolu Efes ikinci çeyrekte ilk 5 dakikada yetersiz kaldı ama çeyreğin bitimine 5 dakika 15 saniye kala 30-29 öne geçti. Efes 3. periyoda 39-33 üstün girdi. 3. çeyrekte Dunston ile etkili olan Anadolu Efes, son periyoda 57- 46'yla geçti.
YARI FİNAL MAÇI YARIN
Tofaş'ı mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, yine dün yarı finale yükselen Anadolu Efes ile yarı finalde karşılaşacak. Bu çekişmeli mücadele de yarın Ankara'da oynanacak.
KARTAL DA TURLADI
Erkekler Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankara'da Tofaş ile karşılaşan Beşiktaş Sompo Japan, rakibini 89-83 yenerek yarı finale yükselen diğer takım oldu. Kıran kırana geçen mücadelede ilk yarıyı 48-39 önde tamamlayan siyah-beyazlılar ikinci devredeki etkili oyunuyla Tofaş'ı 89-83 mağlup etti ve A.Efes'in rakibi oldu.
- 15.2.2019
-
Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
-
Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
-
Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Anadolu Efes zorlanmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.