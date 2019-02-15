Anadolu Efes zorlanmadı

Micic'in 3 sayılık basketiyle başladı. Lacivert-beyazlılar, hücumda ve savunmada iyi bir performans sergileyince farkı 15 sayıya kadar (65-50) çıkardı. Müsabakanın bitimine 2 dakika kala 69-57 üstünlüğü yakalayan A. Efes, maçtan 73-59 galip ayrıldı.



Ankara'da yapılan Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u yenerek yarı finale çıktı. İlk çeyreğe hızlı başlayan Gaziantep Basket, 19-16 önde kapattı. Anadolu Efes ikinci çeyrekte ilk 5 dakikada yetersiz kaldı ama çeyreğin bitimine 5 dakika 15 saniye kala 30-29 öne geçti. Efes 3. periyoda 39-33 üstün girdi. 3. çeyrekte Dunston ile etkili olan Anadolu Efes, son periyoda 57- 46'yla geçti.



YARI FİNAL MAÇI YARIN



Tofaş'ı mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, yine dün yarı finale yükselen Anadolu Efes ile yarı finalde karşılaşacak. Bu çekişmeli mücadele de yarın Ankara'da oynanacak.



KARTAL DA TURLADI



Erkekler Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankara'da Tofaş ile karşılaşan Beşiktaş Sompo Japan, rakibini 89-83 yenerek yarı finale yükselen diğer takım oldu. Kıran kırana geçen mücadelede ilk yarıyı 48-39 önde tamamlayan siyah-beyazlılar ikinci devredeki etkili oyunuyla Tofaş'ı 89-83 mağlup etti ve A.Efes'in rakibi oldu.