Anadolu Efes zorlanmadı
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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zorlanmadı

Anadolu Efes zorlanmadı

Erkekler Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde , Gaziantep’i 73-59 yenerek yarı finale yükseldi.

Micic'in 3 sayılık basketiyle başladı. Lacivert-beyazlılar, hücumda ve savunmada iyi bir performans sergileyince farkı 15 sayıya kadar (65-50) çıkardı. Müsabakanın bitimine 2 dakika kala 69-57 üstünlüğü yakalayan A. Efes, maçtan 73-59 galip ayrıldı.

'da yapılan Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde , Gaziantep Basketbol'u yenerek yarı finale çıktı. İlk çeyreğe hızlı başlayan Gaziantep Basket, 19-16 önde kapattı. Anadolu Efes ikinci çeyrekte ilk 5 dakikada yetersiz kaldı ama çeyreğin bitimine 5 dakika 15 saniye kala 30-29 öne geçti. Efes 3. periyoda 39-33 üstün girdi. 3. çeyrekte Dunston ile etkili olan Anadolu Efes, son periyoda 57- 46'yla geçti.

YARI FİNAL MAÇI YARIN

Tofaş'ı mağlup etmeyi başaran , yine dün yarı finale yükselen Anadolu Efes ile yarı finalde karşılaşacak. Bu çekişmeli mücadele de yarın Ankara'da oynanacak.

KARTAL DA TURLADI

Erkekler Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankara'da Tofaş ile karşılaşan Beşiktaş Sompo Japan, rakibini 89-83 yenerek yarı finale yükselen diğer takım oldu. Kıran kırana geçen mücadelede ilk yarıyı 48-39 önde tamamlayan siyah-beyazlılar ikinci devredeki etkili oyunuyla Tofaş'ı 89-83 mağlup etti ve A.Efes'in rakibi oldu.

  1. 15.2.2019
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