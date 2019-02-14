Aslan’a darbe – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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’a darbe

Aslan’a darbe

Kupası çeyrek final turunun ilk maçında ile karşılaşan rakibini yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Basketbolda Kupası'nın ilk gün ilk maçında , 'yı 85-79 yenerek yarı finale yükseldi. Başa baş başlayan mücadelede ilk çeyrek 22-22 eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyrekte oyuna biraz ağırlığını koyan Galatasaray devreyi 41-38önde bitirdi. Ancak üçüncü periyot için yıkım oldu. Bu çeyrekte 10 sayı fark yiyen Cimbam 57-64 geri düştü. Son çeyrekte farkı koruyan Türk Telekom maçı 85-79 kazandı.

MÜTHİŞ BİR MAÇTI
Türk Telekom'un koçu Burak Gören, "Maçı her iki taraf inanılmaz istedi, müthiş maç oldu, maçta çok derin kopmalar olmadı. Türk Telekom'u yıllar sonra 'nda yarı finale getirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

  1. 14.2.2019
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