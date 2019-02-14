Aslan’a darbe

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk gün ilk maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 yenerek yarı finale yükseldi. Başa baş başlayan mücadelede ilk çeyrek 22-22 eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyrekte oyuna biraz ağırlığını koyan Galatasaray devreyi 41-38önde bitirdi. Ancak üçüncü periyot Aslan için yıkım oldu. Bu çeyrekte 10 sayı fark yiyen Cimbam 57-64 geri düştü. Son çeyrekte farkı koruyan Türk Telekom maçı 85-79 kazandı.



MÜTHİŞ BİR MAÇTI

Türk Telekom'un koçu Burak Gören, "Maçı her iki taraf inanılmaz istedi, müthiş maç oldu, maçta çok derin kopmalar olmadı. Türk Telekom'u yıllar sonra Türkiye Kupası'nda yarı finale getirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.