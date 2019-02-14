Aslan’a darbe
Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final turunun ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşan Türk Telekom rakibini yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk gün ilk maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 yenerek yarı finale yükseldi. Başa baş başlayan mücadelede ilk çeyrek 22-22 eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyrekte oyuna biraz ağırlığını koyan Galatasaray devreyi 41-38önde bitirdi. Ancak üçüncü periyot Aslan için yıkım oldu. Bu çeyrekte 10 sayı fark yiyen Cimbam 57-64 geri düştü. Son çeyrekte farkı koruyan Türk Telekom maçı 85-79 kazandı.
MÜTHİŞ BİR MAÇTI
Türk Telekom'un koçu Burak Gören, "Maçı her iki taraf inanılmaz istedi, müthiş maç oldu, maçta çok derin kopmalar olmadı. Türk Telekom'u yıllar sonra Türkiye Kupası'nda yarı finale getirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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