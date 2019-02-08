Rakiplerimiz belli oluyor – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Rakiplerimiz belli oluyor

Rakiplerimiz belli oluyor

'nde Banvit ve 'ın yer aldığı play-off turunun kura çekimi bugün yapılıyor.

'nde Banvit ve 'ın yer aldığı play-off turunun kura çekimi bugün yapılıyor. Son 16 takımın yer alacağı kura çekimi, saat 14.00'te 'nin Mies kasabasındaki FIBA Evi'nde gerçekleştirilecek. İlk maçlar 5-6 Mart, rövanşlar ise 12-13 Mart'ta yapılacak.

  1. 8.2.2019
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