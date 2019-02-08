Rakiplerimiz belli oluyor
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit ve Beşiktaş'ın yer aldığı play-off turunun kura çekimi bugün yapılıyor.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit ve Beşiktaş'ın yer aldığı play-off turunun kura çekimi bugün yapılıyor. Son 16 takımın yer alacağı kura çekimi, saat 14.00'te İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek. İlk maçlar 5-6 Mart, rövanşlar ise 12-13 Mart'ta yapılacak.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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