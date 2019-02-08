Ersan’dan 12 sayı – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Ersan’dan 12 sayı

Ersan’dan 12 sayı

'lı , yendi.

'lı , yendi. Milli basketbolcu, 18 dakikada 12 sayı ve 1 ribauntla oynadı.

  1. 8.2.2019
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