Efes çok farklı
İspanyol Gran Canaria’yı farklı geçen Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde 16’ncı zaferini elde etti. Simon attığı 25 sayıyla maçın en skorer ismi old
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 22. hafta mücadelesinde seyircisi önünde ağırladığı Gran Canaria'ya fark attı: 93-74. İlk çeyreği 26-19 yenik kapayan İspanya temsilcisi, soyunma odasına 46-43 önde girdi. Final periyoduna 63-60 galip giren Efes, farkı daha da açarak 16'ncı galibiyetine imza attı. Simon 25 sayıyla katkı yaptı.
ERGİN ATAMAN: NET BİR GALİBİYET
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, rakibi oyun düzenlerinin dışına çıkarmayı başardıklarını ifade ederek şöyle konuştu: Zor geçeceği tahmin edilen ikinci yarıyı kolaya çevirip net bir galibiyet aldık. Sadece ikinci çeyreğin başında savunma ritmimiz bozuldu.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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