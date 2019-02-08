Efes çok farklı – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Efes çok farklı

Efes çok farklı

İspanyol ’yı farklı geçen , ’nde 16’ncı zaferini elde etti. Simon attığı 25 sayıyla maçın en skorer ismi old

, 'ndeki 22. hafta mücadelesinde seyircisi önünde ağırladığı 'ya fark attı: 93-74. İlk çeyreği 26-19 yenik kapayan temsilcisi, soyunma odasına 46-43 önde girdi. Final periyoduna 63-60 galip giren Efes, farkı daha da açarak 16'ncı galibiyetine imza attı. Simon 25 sayıyla katkı yaptı.

ERGİN ATAMAN: NET BİR GALİBİYET
Anadolu Efes Başantrenörü , rakibi oyun düzenlerinin dışına çıkarmayı başardıklarını ifade ederek şöyle konuştu: Zor geçeceği tahmin edilen ikinci yarıyı kolaya çevirip net bir galibiyet aldık. Sadece ikinci çeyreğin başında savunma ritmimiz bozuldu.

  1. 8.2.2019
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