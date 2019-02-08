Efes çok farklı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 22. hafta mücadelesinde seyircisi önünde ağırladığı Gran Canaria'ya fark attı: 93-74. İlk çeyreği 26-19 yenik kapayan İspanya temsilcisi, soyunma odasına 46-43 önde girdi. Final periyoduna 63-60 galip giren Efes, farkı daha da açarak 16'ncı galibiyetine imza attı. Simon 25 sayıyla katkı yaptı.



ERGİN ATAMAN: NET BİR GALİBİYET

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, rakibi oyun düzenlerinin dışına çıkarmayı başardıklarını ifade ederek şöyle konuştu: Zor geçeceği tahmin edilen ikinci yarıyı kolaya çevirip net bir galibiyet aldık. Sadece ikinci çeyreğin başında savunma ritmimiz bozuldu.