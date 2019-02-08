Daçka Milano’da – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Daçka Milano’da

Daçka Milano’da

, 'nin 22. haftasında ekibi 'ya konuk olacak.

, 'nin 22. haftasında ekibi 'ya konuk olacak. 22.45'teki karşılaşma beIN Haber'den yayınlanacak.

  1. 8.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Daçka Milano’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN