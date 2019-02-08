Daçka Milano’da
Darüşşafaka, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk olacak.
Darüşşafaka, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk olacak. 22.45'teki karşılaşma beIN Haber'den yayınlanacak.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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