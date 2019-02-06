Kara Kartal Slovenya’da – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Slovenya’da

Kara Kartal Slovenya’da

Potada iki temsilcimiz deplasmanda terleyecek.

Potada iki temsilcimiz deplasmanda terleyecek. Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden , 20.30'da Sloven ekibi Olimpija ile karşılaşırken; Karşıyaka, saatler 21.00'i gösterirken 'da Prishtina karşısına çıkacak.

  1. 6.2.2019
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