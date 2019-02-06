Kara Kartal Slovenya’da

Potada iki temsilcimiz deplasmanda terleyecek. Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, 20.30'da Sloven ekibi Olimpija ile karşılaşırken; Karşıyaka, saatler 21.00'i gösterirken Kosova'da Prishtina karşısına çıkacak.