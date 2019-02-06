Anadolu Efes'in konuğu Herbalife Gran Canaria
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Anadolu Efes'in konuğu Herbalife Gran Canaria

Basketbol Takımı, 22. hafta mücadelesinde yarın İspanyol temsilcisi 'yı konuk edecek.

Basketbol Takımı, 22. hafta mücadelesinde yarın İspanyol temsilcisi 'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Organizasyonda yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan, 15'ini ise yitiren Herbalife Gran Canaria ise averajla 14. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçtan Anadolu Efes 94-90 galip ayrılmıştı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Anadolu Efes 2, Herbalife Gran Canaria ise 6 maçtır kazanamıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 643. MAÇ

Anadolu Efes, Herbalife Gran Canaria karşısında Avrupa kupalarındaki 643. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 642 karşılaşmada 353 galibiyet ve 289 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 395. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda 196 galibiyet alırken, sahadan 198 kez ise mağlup ayrıldı.

  1. 6.2.2019 09:42
  2. Güncelleme: 6.2.2019 10:15
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