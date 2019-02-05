Banvit deplasmanda kayıp
Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 14. ve son haftasında İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya 86-71 yenildi.
Son 16 turuna kalmayı garantileyen kulüplerin mücadelesinde UCAM Murcia, Banvit'i ağırladı. Murcia kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-13 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 52-31 önde gitti.
Son 10 dakikaya da 68-51 önde giren UCAM Murcia, sahadan 86-71 galip ayrıldı.
14 maçın 13'ünü kazanan UCAM Murcia, grubu lider bitirdi. 9 galibiyeti bulunan Banvit ise 2. sırayı aldı.
- 6.2.2019 01:18
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
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Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
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Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
Banvit deplasmanda kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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