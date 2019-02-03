Türkiye basketbol liglerinden toplu sonuçlar
03 Şubat 2019, Pazar
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Türkiye basketbol liglerinden toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinden toplu sonuçlar

Tahincioğlu 'nde 17. hafta bugün oynanan maçlarla devam ederken, Süper Ligi'nde 17. hafta sona erdi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci hafta, Türkiye 1. Ligi'nde ise 20. hafta tamamlandı.

Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Beko-Türk Telekom: 87-64

Banvit-Gaziantep Basketbol: 74-82

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 73-69

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyesi: 78-70

Çukurova Basketbol-: 87-58

Canik Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 65-123

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Selçuklu Basketbol-Akhisar Belediye: 79-78

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Galatasaray Gelişim-A Koleji: 60-92

Gelişim-Bayraklı Belediyesi: 69-75

  1. 3.2.2019 21:52
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