Türkiye basketbol liglerinden toplu sonuçlar
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta bugün oynanan maçlarla devam ederken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta sona erdi.
Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Fenerbahçe Beko-Türk Telekom: 87-64
Banvit-Gaziantep Basketbol: 74-82
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 73-69
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyesi: 78-70
Çukurova Basketbol-Galatasaray: 87-58
Canik Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 65-123
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Selçuklu Basketbol-Akhisar Belediye: 79-78
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Galatasaray Gelişim-A Koleji: 60-92
İstanbul Üniversitesi Gelişim-Bayraklı Belediyesi: 69-75
- 3.2.2019 21:52
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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