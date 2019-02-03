Son darbe Kaf-Kaf’tan – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Son darbe Kaf-Kaf’tan

Son darbe Kaf-Kaf’tan

Uzatmaya giden maçta ’ı 89-87 yenen Karşıyaka, rakibine üst üste 3. yenilgisini tattırdı. 25, Evans ise 20 sayıyla yıldızlaştı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Karşıyaka evinde 'ı 89-87 mağlup etti. Konuk ekip Buva ve Rich'in etkili oyunuyla ilk periyotu 17-16 önde geçerken; Benzing'in dış atışlarıyla etkili olan olduğu ikinci periyotu da 5 sayılık üstünlük geçti: 40-35. Oyunu dengeleyen Kaf-Kaf, final periyotuna 59-58 önde giren taraf oldu.

HENRY ZAFERİ GETİRDİ
Son periyotta bitime 37 saniye kala Berk'le 77-75 öne geçen Karşıyaka'ya, Buva yanıt verince normal süre 77-77 sona erdi. Uzatma periyodunda ev sahibi ekipten Henry bitime 11 saniye kala iki serbest atışı değerlendiremedi. Hücumun devamında ise Henry, 3 sayılık basketiyle 89-87'lik zaferi getirdi. 25, Evans 20 sayıyla maça damga vurdu.

  1. 3.2.2019
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