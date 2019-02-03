Fener’den tarihi fark: 106-38 – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Fener’den tarihi fark: 106-38

Fener’den tarihi fark: 106-38

'nin 17. haftasında , 'u 68 sayı farkla 106-38 mağlup etti.

'nin 17. haftasında , 'u 68 sayı farkla 106-38 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Ormanspor- : 84-74, Kayseri-Botaş: 72-86, İzmit Bld.-.: 65- 56. Günün programı: 14.00: - Hatay, 16.00: Canik- Mersin BŞB, Çukurova- G.Saray.

  1. 3.2.2019
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