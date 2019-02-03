Fener’den tarihi fark: 106-38
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe, Bodrum'u 68 sayı farkla 106-38 mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe, Bodrum'u 68 sayı farkla 106-38 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Ormanspor- Adana: 84-74, Kayseri-Botaş: 72-86, İzmit Bld.-İstanbul Üniversitesi.: 65- 56. Günün programı: 14.00: Beşiktaş- Hatay, 16.00: Canik- Mersin BŞB, Çukurova- G.Saray.
- 3.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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