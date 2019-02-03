Cimbom rahatladı

Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 yenen Galatasaray, iki maç sonra kazandı. Tofaş ise İBB'yi 87-82 mağlup etti. Bugün: 13.00: F.Bahçe- T. Telekom, 15.15: Banvit-Gaziantep, 17.30: Sakarya-B.Çekmece.