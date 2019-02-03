Cimbom rahatladı – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Cimbom rahatladı

Cimbom rahatladı

Bahçeşehir 'ni yenen , iki maç sonra kazandı.

Bahçeşehir 'ni yenen , iki maç sonra kazandı. Tofaş ise 'yi 87-82 mağlup etti. Bugün: 13.00: F.Bahçe- T. Telekom, 15.15: Banvit-Gaziantep, 17.30: Sakarya-B.Çekmece.

  1. 3.2.2019
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