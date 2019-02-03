Cimbom rahatladı
Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 yenen Galatasaray, iki maç sonra kazandı.
Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 yenen Galatasaray, iki maç sonra kazandı. Tofaş ise İBB'yi 87-82 mağlup etti. Bugün: 13.00: F.Bahçe- T. Telekom, 15.15: Banvit-Gaziantep, 17.30: Sakarya-B.Çekmece.
- 3.2.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Cimbom rahatladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.