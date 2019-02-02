Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü İnanç Koç’tan yalanlama
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Yardımcı Antrenörü İnanç Koç’tan yalanlama

Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü İnanç Koç’tan yalanlama

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ’nın evinde Sompo Japan’ı 89-87 mağlup ettiği maçın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü ’ı yumrukladığı iddia edilen Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü İnanç Koç, iddiaları yalanladı.

Türk basketboluna 25 yıldır hizmet ettiğini dile getiren İnanç Koç, "Maç bitiminde curcuna yaşandı. Kameraların ve 5 bin seyircinin olduğu salonda yumruk atsam 1 kişi bile görmez mi? Soruşturulmadan yazılan basit iddialar. Ciddiye almıyorum" dedi. 'ın ilk yarı sonunda hakemleri sözleriyle baskı altına aldığını belirten İnanç Koç, İspanyol antrenörün maç sonunda kendileriyle tokalaşmayarak saygısızlık yaptığını da sözlerine ekledi.

  1. 2.2.2019 20:42
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