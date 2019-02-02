Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü İnanç Koç’tan yalanlama
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka’nın evinde Beşiktaş Sompo Japan’ı 89-87 mağlup ettiği maçın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Aleix Duran’ı yumrukladığı iddia edilen Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü İnanç Koç, iddiaları yalanladı.
Türk basketboluna 25 yıldır hizmet ettiğini dile getiren İnanç Koç, "Maç bitiminde curcuna yaşandı. Kameraların ve 5 bin seyircinin olduğu salonda yumruk atsam 1 kişi bile görmez mi? Soruşturulmadan yazılan basit iddialar. Ciddiye almıyorum" dedi. Aleix Duran'ın ilk yarı sonunda hakemleri sözleriyle baskı altına aldığını belirten İnanç Koç, İspanyol antrenörün maç sonunda kendileriyle tokalaşmayarak saygısızlık yaptığını da sözlerine ekledi.
- 2.2.2019 20:42
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü İnanç Koç’tan yalanlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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