Karesispor 3 maç sonra kazandı
Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. hafta müsabakasında Karesispor evinde Sigortam Net İTÜ Basket ile karşılaştı. Karesispor mücadeleden 93-89 galip ayrıldı.
Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyreği 17-20 geride tamamlayan Karesispor, devreye 45-42 önde girdi. Üçüncü çeyrek ev sahibi takımın 75-64'lük üstünlüğüyle geçildi ve Karesispor parkeden 93-89 galip ayrıldı.
Karesispor'da Ümit Sonkol 25 sayı 12ribaund, Carlos Medlock 21 sayı 13 Asistlik performans sergilerken konuk ekip Sigortam Net İTÜ Baskette ise Yunus Akçay 23 sayı ile oynadı.
- 2.2.2019 20:38
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Karesispor 3 maç sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.