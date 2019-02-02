Karesispor 3 maç sonra kazandı
02 Şubat 2019, Cumartesi
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3 maç sonra kazandı

Karesispor 3 maç sonra kazandı

'nin 17. hafta müsabakasında evinde Sigortam Net İTÜ Basket ile karşılaştı. Karesispor mücadeleden 93-89 galip ayrıldı.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyreği 17-20 geride tamamlayan , devreye 45-42 önde girdi. Üçüncü çeyrek ev sahibi takımın 75-64'lük üstünlüğüyle geçildi ve Karesispor parkeden 93-89 galip ayrıldı.
Karesispor'da 25 sayı 12ribaund, Carlos Medlock 21 sayı 13 Asistlik performans sergilerken konuk ekip Sigortam Net İTÜ Baskette ise Yunus Akçay 23 sayı ile oynadı.

  1. 2.2.2019 20:38
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