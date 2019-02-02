Karesispor 3 maç sonra kazandı

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyreği 17-20 geride tamamlayan Karesispor, devreye 45-42 önde girdi. Üçüncü çeyrek ev sahibi takımın 75-64'lük üstünlüğüyle geçildi ve Karesispor parkeden 93-89 galip ayrıldı.

Karesispor'da Ümit Sonkol 25 sayı 12ribaund, Carlos Medlock 21 sayı 13 Asistlik performans sergilerken konuk ekip Sigortam Net İTÜ Baskette ise Yunus Akçay 23 sayı ile oynadı.