İzmit Belediye evinde galip
02 Şubat 2019, Cumartesi
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İzmit Belediye evinde galip

İzmit Belediye evinde galip

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında , sahasında 'ni 65-56 yendi.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Turgut Işık, Abdullah İlik, Nihat Çetin

: Melek Yusufoğlu 7, Ferda Yıldız 3, White 11, Melike Bakıroğlu 5, Marina Baş 16, Hart 7, Emel Sığırcı 4, Gizem Yavuz 10, Nazlıcan Ölçek, 2

: Watkins 21, Kardelen Gezgin 5, Meltem Topaloğlu 2, Feride Şevval Akalan 8, Şuğranur Hatice Sönmez, Eylül Minez, Gülse Uğur, Yasemin Güneş, Hande Güven 4, Ceren Taylan, İlayda Güner 4, Fall 12

1. Periyot: 17-12

Devre: 37-33

3. Periyot: 47-43

  1. 2.2.2019 20:30
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