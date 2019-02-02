İzmit Belediye evinde galip
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 65-56 yendi.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Turgut Işık, Abdullah İlik, Nihat Çetin
İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 7, Ferda Yıldız 3, White 11, Melike Bakıroğlu 5, Marina Baş 16, Hart 7, Emel Sığırcı 4, Gizem Yavuz 10, Nazlıcan Ölçek, Ceyda Sinan 2
İstanbul Üniversitesi: Watkins 21, Kardelen Gezgin 5, Meltem Topaloğlu 2, Feride Şevval Akalan 8, Şuğranur Hatice Sönmez, Eylül Minez, Gülse Uğur, Yasemin Güneş, Hande Güven 4, Ceren Taylan, İlayda Güner 4, Fall 12
1. Periyot: 17-12
Devre: 37-33
3. Periyot: 47-43
- 2.2.2019 20:30
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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