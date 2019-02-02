Elazığ İl Özel İdare'den büyük fark

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta oldukça rahat bir oyun ortaya koyan Elazığ ekibi ilk periyodu 21-11, ikinci çeyreği 44-18, üçüncü periyodu 79-27 ve maçı 95-36 kazandı.

Elazığ İl Özel İdare'de 4 sporcu çift hanelere ulaştı. Abigail 28 sayıyla maçın en skoreri olurken, Manolya Kurtulmuş 20, İlknur Yıldızhan 15 ve Aslı Sevinç 14 sayıyla galibiyete katkı sundu.

Yalova ekibinde ise Zeynep Zilan Şahin 15 sayı üretti.