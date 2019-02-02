BOTAŞ deplasmanda güldü
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Botaş, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 86-72 mağlup etti.
Müsabakanın ilk dakikalarında skor üstünlüğünü ele geçiren Botaş, ilk periyodu 4 sayı farkla önde tamamladı: 19-23.
2'inci periyotta farkı açmaya devam eden konuk takım, devreye 7 sayı farkla önde girdi: 33-40
Üçüncü periyotta rakibin sayılarına engel olamayan Bellona Kayseri Basketbol, son çeyreğe 17 sayı geride girdi: 49-66.
Dördüncü periyotta farkı koruyan Botaş, 86-72'lik sonuçla galip geldi.
Maçın en skorer ismi Bellona Kayseri Basketbol'da 25 sayı atan Luce Ivankovic olurken, galip gelen Botaş'ta en skorer isim 22 sayı ile Cloudia Monica Cuic oldu.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Aydın Karaçam (x), Murat Amaç (x), Halil Erkoç (x)
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xx) 16, Meryem (x), Ezgi (x) 3, Milkjovic (x) 7, Ivankovic (xxxx) 25, Gizem (x) 1, Gamze (x) 3, İbabwe (xxx) 17
BOTAŞ: Cuic (xxxx) 22, Erdenay (xx), Olcay (xx) 8, Melis (xx) 3, Büşra (xxx) 12, Sehernaz (xx) 3, Kübra (xxx) 16, Krivacevic (xx) 8, Aylin (xx), Williams (xx) 14
1'İNCİ PERİYOT: 19-23
DEVRE: 33-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-66
- 2.2.2019 18:48
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
BOTAŞ deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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