BOTAŞ deplasmanda güldü
02 Şubat 2019, Cumartesi
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BOTAŞ deplasmanda güldü

BOTAŞ deplasmanda güldü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Botaş, deplasmanda Bellona Basketbol'u 86-72 mağlup etti.

Müsabakanın ilk dakikalarında skor üstünlüğünü ele geçiren Botaş, ilk periyodu 4 sayı farkla önde tamamladı: 19-23.
2'inci periyotta farkı açmaya devam eden konuk takım, devreye 7 sayı farkla önde girdi: 33-40
Üçüncü periyotta rakibin sayılarına engel olamayan Bellona Basketbol, son çeyreğe 17 sayı geride girdi: 49-66.
Dördüncü periyotta farkı koruyan Botaş, 86-72'lik sonuçla galip geldi.
Maçın en skorer ismi Bellona Kayseri Basketbol'da 25 sayı atan Luce Ivankovic olurken, galip gelen Botaş'ta en skorer isim 22 sayı ile Cloudia Monica Cuic oldu.

SALON:
HAKEMLER: Aydın Karaçam (x), Murat Amaç (x), Halil Erkoç (x)
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xx) 16, Meryem (x), Ezgi (x) 3, Milkjovic (x) 7, Ivankovic (xxxx) 25, Gizem (x) 1, Gamze (x) 3, İbabwe (xxx) 17
BOTAŞ: Cuic (xxxx) 22, Erdenay (xx), Olcay (xx) 8, Melis (xx) 3, Büşra (xxx) 12, Sehernaz (xx) 3, Kübra (xxx) 16, Krivacevic (xx) 8, Aylin (xx), Williams (xx) 14
1'İNCİ PERİYOT: 19-23
DEVRE: 33-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-66

  1. 2.2.2019 18:48
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