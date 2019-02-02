Beşiktaş çeyrek finalde!

Galatasaray ve Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları tamamlandı.

A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrindeki üçüncü maçında Almanya'nın BG Baskets Hamburg takımını 66-62 yenerken, son karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Bilbao BSR'ye 69-54 mağlup oldu.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentindeki üçüncü maçında Fransa'nın cs Meaux bf takımını 66-37, son maçında da İtalya'nın D. A. Giulianova ekibini 79-54 mağlup etti.

Grup maçlarını namağlup lider bitiren Beşiktaş çeyrek finale kalırken, Galatasaray gruptan çıkamadı.