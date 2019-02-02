Beşiktaş çeyrek finalde!
Grup maçlarının ardından Beşiktaş çeyrek finale kalırken, Galatasaray gruptan çıkamadı.
Galatasaray ve Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları tamamlandı.
A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrindeki üçüncü maçında Almanya'nın BG Baskets Hamburg takımını 66-62 yenerken, son karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Bilbao BSR'ye 69-54 mağlup oldu.
C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentindeki üçüncü maçında Fransa'nın cs Meaux bf takımını 66-37, son maçında da İtalya'nın D. A. Giulianova ekibini 79-54 mağlup etti.
Grup maçlarını namağlup lider bitiren Beşiktaş çeyrek finale kalırken, Galatasaray gruptan çıkamadı.
- 2.2.2019 23:56
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş çeyrek finalde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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