Beşiktaş çeyrek finalde!
02 Şubat 2019, Cumartesi
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çeyrek finalde!

Beşiktaş çeyrek finalde!

Grup maçlarının ardından çeyrek finale kalırken, gruptan çıkamadı.

ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları tamamlandı.

A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrindeki üçüncü maçında Almanya'nın BG Baskets Hamburg takımını 66-62 yenerken, son karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Bilbao BSR'ye 69-54 mağlup oldu.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentindeki üçüncü maçında Fransa'nın cs Meaux bf takımını 66-37, son maçında da İtalya'nın D. A. Giulianova ekibini 79-54 mağlup etti.

Grup maçlarını namağlup lider bitiren Beşiktaş çeyrek finale kalırken, Galatasaray gruptan çıkamadı.

  1. 2.2.2019 23:56
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