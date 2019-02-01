Salihli Belediyesporlu basketbolcular milli takım yolunda
01 Şubat 2019, Cuma
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Salihli Belediyesporlu basketbolcular milli takım yolunda

Salihli Belediyesporlu basketbolcular milli takım yolunda

Manisa Bölgesel Liginde Salihli ilçesini temsil eden Basketbol Takımından 10 sporcu, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından İzmir’de gerçekleştirilecek olan Milli Takım seçmelerine davet edildi.

toplamda 78 sporcunun mücadele edeceği ve 2 Şubat Cumartesi günü İzmir'de düzenlenecek olan milli takım seçmelerinde 'u 10 genç sporcu temsil edecek. Antrenörler ve Çağatay Köse yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Salihli Belediyespor Basketbol Takımı oyuncuları seçildikleri takdirde aynı zamanda Milli Takımın başarısı için ter dökecek.

Salihli Belediyespor'un başarısı için ter döken tüm oyunculara güvendiklerini belirten antrenör Öztürk, "Milli takım seçmelerinde Salihli'mizi temsil edecek olan 10 sporcumuza başarılar diliyorum" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, milli takım seçmelerine katılacak genç basketbolculara başarılar diledi.

  1. 1.2.2019 18:53
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