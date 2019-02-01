Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu
01 Şubat 2019, Cuma
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'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Basketbolda Kadınlar FIBA 'nda mücadele eden ve Çukurova 'un son 8 turundaki rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım, organizasyonun son 8 turunda Fransız ekibi BLMA ile eşleşti. Bir diğer Türk ekibi Çukurova ise Polonya'dan Wisla CANPACK ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

Kadınlar FIBA son 8 turu eşleşmeleri şu şekilde:

13 Şubat Çarşamba:

19.30 -BLMA

20.00 KSC Szekszard-Spar Citylift Girona

14 Şubat Perşembe:

ASVEL Feminin-Tarbes GB (Saati açıklanmadı)

20.30 Wisla CANPACK-Çukurova Basketbol

Eşleşmelerin rövanşı ise 20-21 Şubat'ta oynanacak.

  1. 1.2.2019 18:52
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