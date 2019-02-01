Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Sarı-kırmızılı takım, organizasyonun son 8 turunda Fransız ekibi BLMA ile eşleşti. Bir diğer Türk ekibi Çukurova Basketbol ise Polonya'dan Wisla CANPACK ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 8 turu eşleşmeleri şu şekilde:

13 Şubat Çarşamba:

19.30 Galatasaray-BLMA

20.00 KSC Szekszard-Spar Citylift Girona

14 Şubat Perşembe:

ASVEL Feminin-Tarbes GB (Saati açıklanmadı)

20.30 Wisla CANPACK-Çukurova Basketbol

Eşleşmelerin rövanşı ise 20-21 Şubat'ta oynanacak.