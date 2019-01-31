Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna devam edecek
31 Ocak 2019, Perşembe
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Avrupa'da yoluna devam edecek

Pınar Karşıyaka Avrupa'da yoluna devam edecek

Basketbolda Erkekler FIBA 2. tur I Grubu beşinci hafta maçında deplasmanda 'nın s.Oliver takımına 104-91 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdıran 'nın rakibi 7 Şubat Perşembe günü belli olacak.

İzmir'de de yenildiği Alman ekibine mağlup olan , grubun diğer maçında iddiası olmayan Macar ekibi Szolnoki Olaj'ın Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi mağlup etmesiyle son müsabakalar öncesinde adını son 16 turuna yazdırdı.

Erkekler FIBA 'nda 4 gruptan ikişer takımın yoluna devam edeceği organizasyonda 8 takım da FIBA 'nden gelecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nden organizasyona katılmak istemeyen ekip olursa, FIBA Avrupa Kupası'nda en iyi üçüncüler arasından takımlar son 16 turunda yer alacak.

Seribaşı takım uygulamasının olmayacağı, çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin de belli olacağı son 16 turunun kura çekimi 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Öte yandan Pınar Karşıyaka'da son maçlarda forma şansı bulamayan ve 'ya getirilmeyen Kameron Chatman'la yollar ayrıldı.

Ligde 13 maçta 3,62 sayı ve 2,31 ribaunt ortalamalarıyla oynayan Chatman, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 8 müsabakada 7,3 sayı ve 2,8 ribaunt ortalaması yakalamıştı.

  1. 31.1.2019 10:20
  2. Güncelleme: 31.1.2019 10:20
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