Derbi Fener’in
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Sompo Japan’a konuk olan Fenerbahçe Beko, ezeli rakibini 21 sayı farkla yenip zirvedeki yerini korudu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-58 mağlup etti. Avrupa ve Türkiye'de başarıyla mücadele eden sarı-lacivertlilerde 22 sayı atan Lauvergne yıldızlaştı. 15'te 13 yapan Fenerbahçe Beko, ligdeki liderliğini sürdürdü.
OBRA, 16. KEZ KARTAL'I YENDİ
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Beşiktaş'a karşı kaybetmeme serisini sürdürdü. Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, tecrübeli başantrenörle çıktığı 16 maçı da galibiyetle tamamladı.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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