Derbi Fener’in

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-58 mağlup etti. Avrupa ve Türkiye'de başarıyla mücadele eden sarı-lacivertlilerde 22 sayı atan Lauvergne yıldızlaştı. 15'te 13 yapan Fenerbahçe Beko, ligdeki liderliğini sürdürdü.



OBRA, 16. KEZ KARTAL'I YENDİ

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Beşiktaş'a karşı kaybetmeme serisini sürdürdü. Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, tecrübeli başantrenörle çıktığı 16 maçı da galibiyetle tamamladı.