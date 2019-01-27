Derbi Fener’in – Fotomaç – 27 Ocak 2019
27 Ocak 2019, Pazar
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Derbi Fener’in

Derbi Fener’in

’nde Sompo Japan’a konuk olan , ezeli rakibini 21 sayı farkla yenip zirvedeki yerini korudu.

'nde , deplasmanda karşılaştığı Sompo Japan'ı 79-58 mağlup etti. Avrupa ve 'de başarıyla mücadele eden sarı-lacivertlilerde 22 sayı atan Lauvergne yıldızlaştı. 15'te 13 yapan Fenerbahçe Beko, ligdeki liderliğini sürdürdü.

OBRA, 16. KEZ KARTAL'I YENDİ
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Beşiktaş'a karşı kaybetmeme serisini sürdürdü. Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, tecrübeli başantrenörle çıktığı 16 maçı da galibiyetle tamamladı.

  1. 27.1.2019
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