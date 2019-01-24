Potada Türk derbisi bugün

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, Türk derbisine de sahne olacak. Beşiktaş ve Çukurova, Akatlar'da saat 19.00'da karşılaşacak. Rövanş 31 Ocak'ta Mersin'de oynanacak. Öte yandan Euroleague Kadınlarda Hatay BŞB, bugün 18.00'de Fransız ekibi Carolo'yu ağırlayacak.TSF Başkanı Gülkız Tulay, turnuvaya 78 ilden 2 bin 663 sporcunun katıldığını, ailelerle birlikte sayının 7 bin kişiyi ulaştığını aktardı. Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki organizasyonda başarılı olan sporcular, uluslararası turnuvalarda boy gösterecek.