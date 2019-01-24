Potada Türk derbisi bugün
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, Türk derbisine de sahne olacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, Türk derbisine de sahne olacak. Beşiktaş ve Çukurova, Akatlar'da saat 19.00'da karşılaşacak. Rövanş 31 Ocak'ta Mersin'de oynanacak. Öte yandan Euroleague Kadınlarda Hatay BŞB, bugün 18.00'de Fransız ekibi Carolo'yu ağırlayacak.TSF Başkanı Gülkız Tulay, turnuvaya 78 ilden 2 bin 663 sporcunun katıldığını, ailelerle birlikte sayının 7 bin kişiyi ulaştığını aktardı. Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki organizasyonda başarılı olan sporcular, uluslararası turnuvalarda boy gösterecek.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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