Efes ikincilik aşkına – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Efes ikincilik aşkına

Efes ikincilik aşkına

, 'nin 20. haftasında bugün deplasmanda İspanyol devi ile karşılaşacak.

, 'nin 20. haftasında bugün deplasmanda İspanyol devi ile karşılaşacak. Madrid'de saat 23.00'te başlayacak mücadele beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Temsilcimiz, güçlü rakibinin 2 galibiyet gerisinde, 4. sırada yer alıyor.

  1. 24.1.2019
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