Efes ikincilik aşkına
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında bugün deplasmanda İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşacak.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında bugün deplasmanda İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşacak. Madrid'de saat 23.00'te başlayacak mücadele beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Temsilcimiz, güçlü rakibinin 2 galibiyet gerisinde, 4. sırada yer alıyor.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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