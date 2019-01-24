Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e mağlup oldu
24 Ocak 2019, Perşembe
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deplasmanda 'e mağlup oldu

Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e mağlup oldu

Basketbol 'nin 20. haftasında deplasmanda İspanyol takımı 'e 92-84 yenildi.

Madrid kentindeki Wizink Center salonunda oynanan karşılaşma baştan sona büyük bir çekilmeye sahne oldu.

Maçın ilk periyodu 21-21 sona ererken takımlar devre arasına da 42-42 eşitlikle gitti.

Üçüncü periyotta ev sahibi takımın iyi savunma ve hızlı hücumuna iyi karşılık veren ve maçtan kopmamayı başaran son periyoda 64-61 geride girdi.

Son çeyrekte 'de Sergio Llull'un dış atışlarına ve Felipe Reyes'in pota altındaki başarılı oyununa karşılık vermekte zorlanan Anadolu Efes sahadan 92-84 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada Anadolu Efes'te Vasilije Micic 21 sayı, Real Madrid'de ise Anthony Randolph 24 sayı ile öne çıkan oyuncular oldu.

Bu sonuçla 'nde Anadolu Efes 7. yenilgisini alıp, 4. sıradaki yerini korudu. 16. galibiyetini alan Real Madrid ise 2'cilikte kaldı.




Kaynak: AA
  1. 25.1.2019 02:18
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