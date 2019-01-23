Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu DVTK
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Macaristan temsilci DVTK ile karşılaşacak.
Kadın basketbolundan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda son 16 turunda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Macar temsilcisini konuk edecek. Müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 31 Ocak Perşembe günü Miskolc kentinde oynanacak.
İki maç sonunda tur atlayacak takım, 8'li final etabında mücadele edecek.
- 23.1.2019 11:44
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu DVTK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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