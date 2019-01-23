Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu DVTK
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu DVTK

, FIBA son 16 turu ilk maçında yarın temsilci ile karşılaşacak.

Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda son 16 turunda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Macar temsilcisini konuk edecek. Müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 31 Ocak Perşembe günü Miskolc kentinde oynanacak.

İki maç sonunda tur atlayacak takım, 8'li final etabında mücadele edecek.



  1. 23.1.2019 11:44
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