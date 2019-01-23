Fenerbahçe Beko Olympiakos'u ağırlıyor
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Beko 'u ağırlıyor

Fenerbahçe Beko Olympiakos'u ağırlıyor

Beko, Euroleague'in 20. haftasında yarın sahasında Yunan temsilcisi ile mücadele edecek.

Euroleague'in 20. haftasında , yarın saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 19 haftada sarı-lacivertliler, 17 galibiyetle liderlik koltuğunda otururken, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

17. RANDEVU

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Fener parkeden 7 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise rakibini 9 kez mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 73-72'lik skorla kazanmasını bildi.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Fenerbahçe, ligde 83.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 80. 4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener'de Jan Vesely 14.8 sayı ortalamasıyla takımı içinde bu alanda zirve yer alıyor. Yunan temsilcisinde ise Georgios Printezis 11.9 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

  1. 23.1.2019 10:13
  2. Güncelleme: 23.1.2019 11:04
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