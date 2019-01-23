Fenerbahçe Beko Olympiakos'u ağırlıyor

THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 19 haftada sarı-lacivertliler, 17 galibiyetle liderlik koltuğunda otururken, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.



17. RANDEVU

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Fener parkeden 7 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise rakibini 9 kez mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 73-72'lik skorla kazanmasını bildi.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Fenerbahçe, ligde 83.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 80. 4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener'de Jan Vesely 14.8 sayı ortalamasıyla takımı içinde bu alanda zirve yer alıyor. Yunan temsilcisinde ise Georgios Printezis 11.9 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.