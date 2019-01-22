Pınar Karşıyaka'nın rakibi Szolnoki Olaj
22 Ocak 2019, Salı
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'nın rakibi

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Szolnoki Olaj

Erkek Basketbol Takımı, FIBA ikinci tur I Grubu'nda yarın temsilcisi 'ı ağırlayacak.

I Grubu'nda ilk 3 maçın ardından ikinci sırada yer alan , 'da 74-70 mağlup ettiği 'la yarın saat 20.30'da Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka'nın kadrosuna yeni kattığı Birkan Batuk ile , yarınki maçta forma giyebilecek.

AVRUPA'DA 201. RANDEVU

Avrupa kupalarında 201. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 200 karşılaşmada 103 galibiyet, 96 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 15 bin 780 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 552 sayı gördü.

  1. 22.1.2019 10:51
  2. Güncelleme: 22.1.2019 11:17
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