Dünya'nın sporu! (21.01.18)
22 Ocak 2019, Salı
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Dünya'nın sporu! (21.01.18)

Dünya'nın sporu! (21.01.18)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

Derbi biletleri kapış kapış

Basketbolda bu hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi biletler kapış kapış... İki rakibin cumartesi Akatlar'daki randevusu öncesi biletlerin büyük bölümünün tükendiği öğrenildi.

Oliva Fenerbahçe'de

Şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, gücüne güç kattı. Sarı-lacivertliler, Küba asıllı 33 yaşındaki Alman smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı renklerine kattı.

Banvit'in rakibi Avellino

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda zirve yarışı yapan Banvit, zorlu bir sınav verecek. Temsilcimiz, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada İtalyan ekibi Sidigas Avellino'yu konuk edecek.

Dişi Aslanlar tur için sahada

Galatasaray HDI Sigorta Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanşında Yenisei ile karşılaşacak. Rusya'daki ilk maçtan 3-2 yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, bugün Burhan Felek Salonu'nda rakibini konuk edecek. Bu önemli karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Eczacıbaşı'nın Rusya sınavı

CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, kritik bir müsabakaya çıkacak. Lacivert-beyazlılar, ligin 3. haftasında Rus temsilcisi Dinamo Kazan'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanacak.

Avusturalya'da Serena rüzgarı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta rüzgarı… Tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen Simona Halep'i deviren ABD'li raket çeyrek finale kaldı. 37 yaşındaki Williams, Halep karşısında 6-1, 4-6 ve 6-4'lük setlerle korttan 2-1 galip ayrıldı.

  1. 22.1.2019
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