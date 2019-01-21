Khimki'de Bartzokas dönemi sona erdi
Rusya'nın Khimki Basketbol Takımı'nda başantrenör Georgios Bartzokas ile yollar ayrıldı.
Khimki Kulübü, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 53 yaşındaki Yunan başantrenör Bartzokas'ın görevine son verildiğini duyurdu.
Olympiakos ile 2013'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra Lokomotiv Kuban ve Barcelona'yı çalıştıran Bartzokas, 2017'de Khimki'nin başına geçmişti.
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 7 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan Khimki, 13. sırada bulunuyor.
- 21.1.2019 15:41
- Güncelleme: 21.1.2019 15:53
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Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Yorum
ts Olcayı alın kadroya adam kalmadı takımda
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Genç takviyeleri
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Yorum
GÜN GELİR DEVRAN DÖNER EYY!! GS YE KARSI KULÜPLER BİRLİĞİ BİLDİRİSİNE İMZA ATAN TS...SEN BUNU HAKETTİN HATTA BÜTÜN KULÜPLER BUNU HAKETTİ!!! İNŞALLAH DEVAMI GELİR!!
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Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki
Toplam 1
Yorum
GSFBTSBJK Yeter artık ligin kaderi ile oynadığınız, Nasıl Taraftar olarak bu kadar sessiz kalıyoruz, Herkes hesabını vermek açıklama yapmak zorundadır
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