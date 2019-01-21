Khimki'de Bartzokas dönemi sona erdi
21 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Khimki'de Bartzokas dönemi sona erdi

Khimki'de Bartzokas dönemi sona erdi

'nın Khimki Basketbol Takımı'nda başantrenör Georgios Bartzokas ile yollar ayrıldı.

Khimki Kulübü, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 53 yaşındaki Yunan başantrenör Bartzokas'ın görevine son verildiğini duyurdu.

ile 2013'te Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra Lokomotiv Kuban ve 'yı çalıştıran Bartzokas, 2017'de Khimki'nin başına geçmişti.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 7 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan Khimki, 13. sırada bulunuyor.

  1. 21.1.2019 15:41
  2. Güncelleme: 21.1.2019 15:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Khimki'de Bartzokas dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN