Bakan Berat Albayrak da All Star’ı kaçırmadı
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Bakan da All Star’ı kaçırmadı

Bakan Berat Albayrak da All Star’ı kaçırmadı

Hazine ve Maliye Bakanı  çocukları ile birlikte şovu izledi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı da iki çocuğu ile birlikte Tahincioğlu All Star organizasyonuna geldi.



Albayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'nun girişinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından karşılandı.



Etkinlikleri Türkoğlu ile birlikte yaklaşık dört saat takip eden izleyen Albayrak, smaç yarışmasının ardından salondan ayrıldı.



Basketbolseverler de All Star'a büyük ilgi gösterdi. Salon erken saatlerde dolarken, aileler çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla keyifli bir gün geçirdiler.

  1. 21.1.2019 08:21
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