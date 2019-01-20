Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
20 Ocak 2019, Pazar
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basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

'nde 3 karşılaşma oynandı.

'nde 3 karşılaşma yapıldı.

Ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Kırçiçeği : 94-61

Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 79-72

BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71-72

  1. 20.1.2019 21:45
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