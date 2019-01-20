Tahincioğlu All-Star 2019 sona erdi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yapılan All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Birbirinden şık basketlerin atıldığı karşılaşmanın son çeyreği oldukça çekişmeli geçti. Cevher Özer'in bitime 26 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 147-146 öne geçen Asya Karması, rakibini son hücumda iyi savundu ve maçın kazananı oldu.

GABRIEL, MVP SEÇİLDİ

All Star 2019'un En Değerli Oyuncusu (MVP) Asya Karması'ndan Kenny Gabriel seçildi.

Maçı 44 sayıyla tamamlayan Türk Telekom'un tecrübeli oyuncusu, 2016 yılından sonra ikinci kez MVP oldu.

ALL-STAR 2019'A YOĞUN İLGİ

Basketbolseverler, Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi.

Salonu tamamen dolduran basketbolseverler, organizasyonda gerçekleştirilen yarışmalar ve çeşitli etkinlikleri ilgiyle takip etti.

BAKAN ALBAYRAK SALONDA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, All-Star organizasyonunu salondan takip etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun eşlik ettiği Bakan Albayrak, organizasyonu ailesiyle birlikte izledi.

ÜNLÜLER PARKEYE ÇIKTI

Organizasyonda Lenovo 3x3 Ünlüler Maçı anlamlı bir amaç için oynandı.

Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Büşra Pekin, Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu, Alina Boz ve Can Yaman'ın yer aldığı maç, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunun bilgisayar ihtiyacını karşılamak için yapıldı.

Öte yandan, organizasyonu sanat dünyasından birçok isim yerinde izledi.

EDİS KONSERİ

All-Star'da şarkıcı Edis, mini bir konser verdi.

Maçın devre arasında parkeye çıkan Edis, şarkılarıyla basketbolseverlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

ALL-STAR MAÇINI KADIN HAKEMLER YÖNETTİ

Asya ve Avrupa karmalarının sahaya çıktığı All-Star maçını kadın hakem üçlüsü yönetti.

Organizasyonda kadın hakemler Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik görev aldı.

EN HIZLI EMEKLEYEN BEBEK SEÇİLDİ

Organizasyonun en dikkati çeken etkinliklerinden biri, "Yılın En Hızlı Bebeği"nin seçilmesi oldu.

Etkinliğe emekleme aşamasındaki bebekler katılırken, oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.

Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk, Sinem Tetik

Avrupa Karması: Kartal Özmızrak 14, Doğuş Balbay 8, Emir Preldzic 6, Moerman 34, Semih Erden 12, Beaubois 12, Williams 24, Colom 2, Rich 11, Benzing 12, Harrison 6, Göksenin Köksal 5

Asya Karması: Şehmus Hazer 6, Ali Muhammed 3, Alp Karahan 13, Marei 6, Gabriel 44, Cevher Özer 6, Lauvergne 10, Guduric 5, McKissic 21, Berk Uğurlu 8, Berkan Durmaz 6, Landesberg 19

1. Periyot: 41-39

Devre: 82-80

3. Periyot: 111-116