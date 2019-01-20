Hidayet Türkoğlu: "Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler"

Organizasyonda bulunan herkese teşekkür eden başkan Hidayet Türkoğlu, "Çok teşekkür edeceğim insan var. Başta en önemlisi burayı hınca hınç dolduran İstanbul halkına, bütün basketbol ve sporseverlere ne kadar teşekkür etsem az. Bu tip organizasyonlar çoğunlukla salonlar dolduğu zaman çok daha keyifli olur. Burada bulunan sporcu arkadaşlarımıza, antrenörlerimize ve yöneticilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu tip organizasyonlarda çoğunlukla halkımızın beğendiği ve takip ettiği sporcular bulunmakta. Herkesi kutluyor ve sonsuz teşekkürler diliyorum" dedi.



"SPONSORLAR BU ORGANİZASYONLARA RENK KATIYOR"



Sponsorların varlığının bu tip organizasyonlara renk kattığını belirten Türkoğlu, "Bu tip organizasyonlar sponsorlarla daha renkli, daha eğlenceli ve daha fazla içerik dolu oluyor. Onlara da ne kadar teşekkür etsek azdır. Onların sayesinde de seyircilerimiz güzel şovlar görme fırsatı buldu. Onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte siz değerli basın mensupları bizleri her zaman desteklediğiniz ve basketbolun yayılması için gösterdiğiniz emeklere teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



BAKAN ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR



Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da aralarında olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Hidayet Türkoğlu, "Bu süreçte bizimle birlikte organizasyonun içinde bulunan değerli sanatçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bir amaç için toplanmışlardı. Sayın Bakanımız Berat Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi neredeyse 5 saat buradaydı. Bizimle birlikte olduğu için ne kadar teşekkür etsek azdır. Böyle bir organizasyonda bizlere ucundan kıyısından faydası dokunan herkese sonsuz teşekkürler. Onlarsız bu tip organizasyonlar olmaz. Benim gibi inşallah herkes keyif almıştır. Herkes güzel bir pazar günü geçirmiştir ve evlerine dönerlerken de güzel hatıralarla dönerler. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.