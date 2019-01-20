Dünya'nın sporu! (19.01.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
PARKEDE ŞOV GÜNÜ
Basketbolun yıldızları bugün Tahincioğlu All-Star'da sahne alacak. 16.'sı düzenlenecek organizasyon saat 14.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. Asya ile Avrupa karmalarının gösteri maçından önce yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları gerçekleştirilecek. Tivibuspor'dan yayınlanacak olan All-Star karşılaşması, youtube kanalından izlenebilecek.
İŞTE İLK 5'LER
Asya karmasını Burak Gören, Avrupa'yı ise Ergin Ataman'ın yöneteceği karşılaşmanın ilk 5'inde şu isimler yer alacak:
ASYA: Alp Karahan (Sakarya), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe), Marei (Karşıyaka) ve Gabriel (Telekom),
AVRUPA: Moerman, Doğuş (A.Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir), Kartal (Darüşşafaka) ve Semih (İstanbul BB).
BİNALİ YILDIRIM SÜRPRİZ YAPTI
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 5'inci e-spor platformu Riot Games Espor Sahnesi'nin açılışını yaptı. Yıldırım "Beni buraya torunum getirdi. Kısacık sürede e-sporun 4 milyon aktif oyuncusu olmuş maşallah Türkiye'de. Oyuncu var, taraftar var, federasyon var, şimdi stadınız da oldu. Bakın bu salon bin kişilik. Avrupa'nın en büyüğü" dedi.
ZAFER GALATASARAY'IN
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde G.Saray, İzmit Bld'yi 86-84 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım devre arasını 48-43 önde tamamladı. Diğer sonuçlar: Çukurova Basketbol-Ormanspor: 75-62, Bellona Kayseri- Mersin BB: 74-89.
CENGİZ SAKATLANDI
İtalya Serie A'da Roma ile Torino karşı karşıya geldi... Milli oyuncumuz Cengiz Ünder mücadelenin 5. dakikasında sakatlanarak oyun alanını terk etti. Sol adalesinden sakatlanan Cengiz'in durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.
MİLLİLER BERABERE
A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovakya ile yaptığı hazırlık maçında 0-0 kaldı. Manavgat'ta oynanan maç karşılıklı ataklarla geçmesine rağmen gol sesi çıkmadı. Ay-yıldızlılar, salı günü aynı sahada Slovakya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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