Dünya'nın sporu! (19.01.19)

PARKEDE ŞOV GÜNÜ



Basketbolun yıldızları bugün Tahincioğlu All-Star'da sahne alacak. 16.'sı düzenlenecek organizasyon saat 14.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. Asya ile Avrupa karmalarının gösteri maçından önce yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları gerçekleştirilecek. Tivibuspor'dan yayınlanacak olan All-Star karşılaşması, youtube kanalından izlenebilecek.



İŞTE İLK 5'LER



Asya karmasını Burak Gören, Avrupa'yı ise Ergin Ataman'ın yöneteceği karşılaşmanın ilk 5'inde şu isimler yer alacak:

ASYA: Alp Karahan (Sakarya), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe), Marei (Karşıyaka) ve Gabriel (Telekom),

AVRUPA: Moerman, Doğuş (A.Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir), Kartal (Darüşşafaka) ve Semih (İstanbul BB).



BİNALİ YILDIRIM SÜRPRİZ YAPTI



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 5'inci e-spor platformu Riot Games Espor Sahnesi'nin açılışını yaptı. Yıldırım "Beni buraya torunum getirdi. Kısacık sürede e-sporun 4 milyon aktif oyuncusu olmuş maşallah Türkiye'de. Oyuncu var, taraftar var, federasyon var, şimdi stadınız da oldu. Bakın bu salon bin kişilik. Avrupa'nın en büyüğü" dedi.



ZAFER GALATASARAY'IN



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde G.Saray, İzmit Bld'yi 86-84 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım devre arasını 48-43 önde tamamladı. Diğer sonuçlar: Çukurova Basketbol-Ormanspor: 75-62, Bellona Kayseri- Mersin BB: 74-89.



CENGİZ SAKATLANDI



İtalya Serie A'da Roma ile Torino karşı karşıya geldi... Milli oyuncumuz Cengiz Ünder mücadelenin 5. dakikasında sakatlanarak oyun alanını terk etti. Sol adalesinden sakatlanan Cengiz'in durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.



MİLLİLER BERABERE



A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovakya ile yaptığı hazırlık maçında 0-0 kaldı. Manavgat'ta oynanan maç karşılıklı ataklarla geçmesine rağmen gol sesi çıkmadı. Ay-yıldızlılar, salı günü aynı sahada Slovakya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.