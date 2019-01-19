Petkim'den farklı galibiyet
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Petkim'den farklı galibiyet

Petkim'den farklı galibiyet

Türkiye Basketbol 1. Ligi 15. hafta karşılaşmasında , evinde ağırladığı 'u 101- 77’lik skorla yenerek 8. galibiyetini aldı.

Salon: Enka spor salonu
Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Kemal Digilli, Nazlı Çisil Güngör
Petkimspor: Marek Jonah, Bram Klassen 14, Utku Saraloğlu 12, Markus Roysall Kennedy 14 , Kristijan Nikolov 7, Ogün Sevinç 15, Mustafa Baki Görür 11, Koray Uzunhasan 2, Mertcan Solkol 10, Rahmi Hepsarar 1, Barboros Bozkurt 4, Berkay Bayar 8, Ata Başaran 3
Başantrenör : Okan Çevik
: Oğuzhan Sungur 17, Atakan Denk 17, Ömer Kaan Göğüş 18, Engin Emre Bayav 4, Doğancan Tokmak 7, Bulut Altın 8, Efe Erk, Okan Özpamir 6, Erol Yiğit Şekeroğlu
Başantrenör : Mülkü Karadeniz
1. Periyot: 33- 17 ( lehine)
Devre: 59- 34 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 82- 55 (Petkim Spor lehine)
  1. 19.1.2019 19:59
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