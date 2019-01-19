Petkim'den farklı galibiyet
Türkiye Basketbol 1. Ligi 15. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Edirne Spor'u 101- 77’lik skorla yenerek 8. galibiyetini aldı.
Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Kemal Digilli, Nazlı Çisil Güngör
Petkimspor: Marek Jonah, Bram Klassen 14, Utku Saraloğlu 12, Markus Roysall Kennedy 14 , Kristijan Nikolov 7, Ogün Sevinç 15, Mustafa Baki Görür 11, Koray Uzunhasan 2, Mertcan Solkol 10, Rahmi Hepsarar 1, Barboros Bozkurt 4, Berkay Bayar 8, Ata Başaran 3
Başantrenör : Okan Çevik
Edirne Spor : Oğuzhan Sungur 17, Atakan Denk 17, Ömer Kaan Göğüş 18, Engin Emre Bayav 4, Doğancan Tokmak 7, Bulut Altın 8, Efe Erk, Okan Özpamir 6, Erol Yiğit Şekeroğlu
Başantrenör : Mülkü Karadeniz
1. Periyot: 33- 17 (Petkim Spor lehine)
Devre: 59- 34 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 82- 55 (Petkim Spor lehine)
- 19.1.2019 19:59
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Petkim'den farklı galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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