Potanın kralı Fenerbahçe

Fenerbahçe futbolda aradığını bulamasa da potada tarih yazmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşı karşıya geldiği Herbalife Gran Canaria'yı 82-64 mağlup etti. İspanyol rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler 19'uncu maçında 17'nci galibiyetini alıp liderliğini devam ettirdi. Kanarya'da 13 sayı ile Jan Vesely maçın adamı seçildi.