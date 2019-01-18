Potanın kralı Fenerbahçe
THY Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa koşan Fenerbahçe Beko, deplasmanda G.Canaria’yı yenerek 19’da 17 yaptı.
Fenerbahçe futbolda aradığını bulamasa da potada tarih yazmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşı karşıya geldiği Herbalife Gran Canaria'yı 82-64 mağlup etti. İspanyol rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler 19'uncu maçında 17'nci galibiyetini alıp liderliğini devam ettirdi. Kanarya'da 13 sayı ile Jan Vesely maçın adamı seçildi.
- 18.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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