Potanın kralı Fenerbahçe
20 Nisan 2019, Cumartesi
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Potanın kralı

Potanın kralı Fenerbahçe

’nde şampiyonluğa koşan Beko, deplasmanda G.Canaria’yı yenerek 19’da 17 yaptı.

futbolda aradığını bulamasa da potada tarih yazmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 'nde deplasmanda karşı karşıya geldiği Herbalife Gran Canaria'yı 82-64 mağlup etti. İspanyol rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler 19'uncu maçında 17'nci galibiyetini alıp liderliğini devam ettirdi. Kanarya'da 13 sayı ile Jan Vesely maçın adamı seçildi.

  1. 18.1.2019
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